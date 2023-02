Sindaco Moretti convocato in Nazionale a Coverciano. esperienza da raccontare, nella casa della Nazionale italiana di Calcio, per il primo cittadino di Olgiate Comasco.

Sindaco in campo insieme alla Nazionale dei primi cittadini

Per Simone Moretti non è una novità, quella della convocazione nella Nazionale dei sindaci. Ma questa volta ha un sapore speciale, perché è la prima dopo i terribili anni della pandemia. Lo racconta lui stesso, in un post sulla sua pagina Facebook. "Ci sono esperienze che vanno vissute e dopo il

Covid del 2022 non potevo mancare anche stavolta alla convocazione della Nazionale italiana sindaci a Coverciano (Firenze), sede della Figc. Un luogo magico già di suo, intriso di storia, con le foto dei campioni italiani alle pareti, le vittorie, il museo del calcio"

Calcio e solidarietà

Moretti sottolinea soprattutto il senso di solidarietà che unisce la Nazionale italiana dei sindaci. "E' stata l’occasione di incontrare tantisssimi colleghi sindaci da tutta Italia, di confrontarci sui problemi (comuni) e sulle soluzioni adottate. E soprattutto ascoltare i numeri ed i soldi raccolti e distribuiti per progetti sociali (in particolar modo rivolti ai bambini ) in 21 anni di partire della Nazionale: più di 1 milione di euro, 150.000 euro solo nel 2022".

L'emozione di scendere in campo con Damiano Tommasi, ex calciatore della Nazionale e ora sindaco

Moretti ha avuto l'onore di confrontarsi con Tommasi, ex calciatore della Nazionale e ora primo cittadino di Verona. Una giornata definita splendida da sindaco di Olgiate Comasco, che ha respirato appieno l'atmosfera gloriosa di Coverciano. "Seguendo poi i preziosi consigli di un campione come Damiano Tommasi insegna a giocare di squadra, come capita nelle nostre Amministrazioni comunali dove perseguiamo (o almeno ci proviamo sempre) il bene comune, responsabilizzandoci e mettendo tutti al servizio di tutti".