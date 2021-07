Infortunio sportivo a Fino Mornasco SIRENE DI NOTTE

Ecco cos'è successo nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Infortunio sportivo a Fino Mornasco

L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30. Sul posto un’ambulanza ha soccorso un giovane di 25 anni, che si trovava all’interno di un impianto sportivo in via Sassi. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Cantù.

Intorno alle 21.15, da segnalare una caduta al suolo a Como. Un 61enne è finito in ospedale in codice giallo. Intorno alle 00.20, soccorso un uomo di 32 anni a Erba, in via Turati. È stato poi trasportato all’ospedale cittadino in codice verde. Infine intorno alle 3, un malore a Novedrate in un impianto lavorativo.