La sirena della “Sisme” ha dato il segnale, tutti i lavoratori e i macchinari si sono fermati: un minuto di silenzio, assordante, per omaggiare la memoria di Mirella Toso.

“Sisme” si è fermata in memoria di Mirella Toso

Olgiatese, storica dipendente dell’azienda metalmeccanica di via Grandi, è deceduta giovedì all’età di 52 anni, dopo aver combattuto contro un tumore. Oggi, sabato 27 febbraio, alle 14.30 in chiesa parrocchiale, il funerale. Sposata, un figlio, stimata dai colleghi della fabbrica dove per più di 30 anni ha lavorato e stretto solide amicizie.

