Skullbreaker, l’ultima folle sfida tra i giovanissimi: a Bergamo ragazzino in ospedale FOTO

La nuova assurda, pericolosissima “sfida” sui social network si chiama skullbreaker: Spaccacranio. E consiste nel filmare con uno smartphone l’ignara vittima, dopo averla convinta a mettersi a saltellare in mezzo a due complici che a un certo punto fanno un doppio sgambetto al malcapitato, facendolo cadere a terra sulla schiena o – peggio – sulla nuca.

Skullbreaker a Bergamo: venti giorni di prognosi

E’ successo anche lo scorso lunedì in un istituto della Provincia di Bergamo, durante l’intervallo. Un ragazzo del primo anno è stato convinto a partecipare al “gioco”, in favore di fotocamera. Ma è caduto rovinosamente a terra, provocandosi un trauma cervicale. E’ stato portato in ospedale, con una prognosi di venti giorni. Mentre il video finiva sui social network e in particolare su Tik ToK, uno dei social dedicati ai video più amato tra i giovanissimi.

Segnalati al Tribunale di Brescia

I tre amici sono stati segnalati alla Procura del Tribunale per i Minorenni di Brescia per lesioni e violenza privata. L’Autorità Giudiziaria valuterà i profili penali legati alla diffusione del video.

I frame che seguono sono tratti da un video che si trova in rete che non riguarda il caso in questione. E’ stato diffuso dalla stessa Polizia di Stato, proprio per dimostrare quanto un “gioco” possa avere conseguenze serissime.