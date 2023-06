Smantellati altri bivacchi della droga a Fino Mornasco.

Nel corso degli ultimi giorni i militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, al Comando del Luogotenente Gianfranco Casanica, hanno effettuato una serie di mirati controlli del territorio che hanno portato a risultati di eccellente livello, sotto l’aspetto preventivo e repressive. In particolare, a conclusione degli accertamenti denunciavano in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano, un 47enne straniero, senza fissa dimora, pregiudicato, irregolare sul territorio nazionale. Il 47enne in seguito ad un controllo di polizia ed alla successiva perquisizione personale, veniva trovato in possesso di uno zaino con una schermatura in carta stagnola, contenente un paio di cesoie ed una chiave inglese.

Un arresto

Nel corso di un altro intervento, ricercavano ed eseguivano una misura cautelare in carcere nei confronti di un operaio 48enne di origini straniere, poichè dovrà scontare una pena di un anno e mezzo circa per una serie di reati tra cui fuga a seguito di sinistro stradale, falsità materiale commessa da un privato e uso di un atto falso, commessi tra il 2010 ed il 2019 in Valle Lomellina, Pioltello e Pesaro.

Controlli antidroga

Nel settore dell’attività antidroga, veniva eseguito un mirato servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio in zona boschiva, rinvenendo all’interno di un bivacco, del materiale per il confezionamento dello stupefacente, un telefono cellulare e circa 64 grammi di eroina. Tutto il materiale veniva sequestrato ed il bivacco rimosso. Nel corso dei prossimi giorni i controlli proseguiranno con la medesima intensità, in aree urbane e boschive.