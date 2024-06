Smantellati due bivacchi e identificate cinque consumatori di sostanze stupefacenti

Nella piazza di spaccio “Al Rettilineo” a Fino Mornasco, due bivacchi smantellati.

Bivacchi nei boschi vicino a Fino Mornasco

In un’altra attività antidroga condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, finalizzata al contrasto di sostanze stupefacenti in area boschiva, congiuntamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, hanno fatto accesso all’interno della zona boschiva compresa nel territorio del Comune di Fino Mornasco nei pressi di Via Campagnola, nella piazza di spaccio denominata "Al Rettilineo", ed hanno smantellando due bivacchi ed identificato cinque consumatori di sostanze stupefacenti, che verranno segnalati alla Questura per l’emissione del "foglio di via obbligatorio”.