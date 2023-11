Smantellati due bivacchi nei boschi di Fino: c'erano anche capi d'abbigliamento rubati

La Compagnia Carabinieri di Cantù, prosegue giornalmente nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi, con un impiego giornaliero di 10 militari delle varie Stazioni che affiancando gli Squadroni Carabinieri Cacciatori, in molti interventi preventivi e repressivi.

Smantellati due bivacchi nei boschi di Fino

Nella giornata di ieri, venerdì 17 novembre 2023, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco e lo Squadrone Cacciatori “Calabria” hanno controllato una vasta area boschiva in località "Firenzuola", nei pressi di via Campagnola, proprio sul territorio comunale finese smantellando due bivacchi della droga e identificando quattro consumatori che verranno segnalati alla Questura di Como, per l’emissione di un foglio di via obbligatorio.

Uno dei quattro è stato inoltre denunciato per ricettazione, poiché trovato in possesso di 400 euro di refurtiva, in particolare di capi d’abbigliamento come giubbotti e felpe risultati rubati in un esercizio commerciale della zona. I capi di abbigliamento rubati sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.

I controlli proseguiranno con la medesima intensità, con l’impiego di personale in divisa ed in borghese.