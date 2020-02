Un appello per ritrovare il tennis di diamanti smarrito. La richiesta campeggia su un foglietto appeso in più punti di via Giacomo Matteotti, a Cantù.

Smarrito un tennis di diamanti a Cantù. I proprietari: “Chi lo trova sarà ricompensato”

Il messaggio è rivolto a “Chiunque abbia trovato un tennis di diamanti quadrati per terra nel centro di Cantù, la sera di venerdì 7 febbraio 2020, dopo le 21.30, vi prego di consegnarlo. Sarete ricompensati del valore del bracciale. Si tratta di un gioiello di famiglia a me molto caro, unico e per questo subito riconoscibile. Per favore, riportatemelo e avrete una ricompensa immensa”. Nell’appello si invita chiuque trovasse il bracciale a portarlo al Caffè Roma.