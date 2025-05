Soccorsa in casa dai Carabinieri nel cuore della notte

Tavernerio, una donna di 90 anni ha chiamato i Carabinieri chiedendo aiuto. Immediato e provvidenziale l'intervento dei soccorsi.

Richiesta d'aiuto

I Carabinieri della stazione di Albate sono intervenuti nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 maggio a Tavernerio, dove una donna 90enne, vedova, aveva richiesto aiuto tramite il numero unico 112. La donna, durante la notte, si era alzata per andare al bagno, ma dopo essere rovinosamente caduta a terra, non era più riuscita a rialzarsi. Con molta fatica aveva raggiunto il telefono, richiedendo aiuto. In pochi minuti la pattuglia dell’Arma ha raggiunto l’abitazione, facendo accesso nel giardino.

Entrati dalla finestra

I Carabinieri hanno dovuto sfondare la finestra per accedere in casa, riuscendo a soccorrere la donna che è stata affidata poi alla Croce Rossa di Lipomo che le ha prestato le prime cure, prima del trasporto in codice verde all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Solo qualche giorno fa Carabinieri e Vigili del Fuoco erano intervenuti per un caso analogo a Como, in quel caso a lanciare l’allarme erano stati degli operai che stavano lavorando su un ponteggio, dal quale erano riusciti a scorgere un anziano in casa in grosse difficoltà dopo una caduta. Anche in quella circostanza l’intervento dei soccorsi è risultato provvidenziale.