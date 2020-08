Un’anziana è stata soccorsa questa mattina, 26 agosto 2020, a Cantù.

Soccorsa un’anziana a Cantù

La donna, 86 anni, ha accusato un malore in piazza Sirtori, all’altezza del cicivo 4. Intorno alle 10 è scattato l’allarme, sul posto si sono precipitate automedica e Cri di Cantù. La paura più grande era legata al fatto che poco prima la donna sarebbe stata punta da un insetto. Il timore quindi era che il malore fosse dovuto ad una reazione allergica. Dopo le prime cure sul posto, la pensionata si è però ripresa. Verrà accompagnata in codice verde all’ospedale per accertamenti.