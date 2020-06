Soccorsi a Olgiate e Alzate Brianza SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Soccorsi a Olgiate e Alzate Brianza

Intorno alle 2.20, i soccorritori della Sos di Lurago d’Erba sono intervenuti in via Diaz, ad Alzate Brianza, in codice giallo, per soccorrere una persona. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Cantù. Soccorsi anche a Olgiate Comasco, dove intorno alle 5 la Sos di Olgiate è intervenuta per soccorrere una donna di 53 anni lungo la Ss 342. Fortunatamente, le condizioni delle donna non sarebbero gravi e la paziente è stata portata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.