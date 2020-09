Nella mattinata di oggi, martedì 29 settembre 2020, i soccorsi si sono precipitati alla scuola primaria di Casnate con Bernate.

Soccorsi alla scuola primaria di Casnate

In via Giovanni Pascoli è arrivata la Cri di Grandate, intorno alle 11.20. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto una maestra di 62 anni sarebbe caduta in classe, mentre stava facendo lezione. Fortunatamente le condizioni della donna non sarebbero gravi. E’ stata trasportata in codice verde all’ospedale Sant’Anna. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale del paese.