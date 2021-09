Paura per un bimbo

Intorno alle 14.20

Allarme nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 settembre 2021, alla scuola internazionale English Gate School di Cantù.

Soccorsi all'English Gate School di Cantù

I soccorsi sono stati allertati con massima urgenza, intorno alle 14.20 in via Ginevrina da Fossano. Sul posto automedica e Cri di Como che hanno soccorso un bambino di 4 anni. Fortunatamente, dopo i primi attimi di grande spavento, non è stato necessario il trasporto in ospedale per il piccolo.