In via Monte Baldo

Sul posto ambulanza e automedica.

Allarme in codice rosso intorno alle 11.30 di questa mattina, venerdì 17 dicembre 2021.

Soccorsi all'interno di un'azienda canturina

Sul posto automedica e ambulanza che hanno prontamente soccorso una donna di 45 anni, che si trovava all'interno di un'azienda canturina con sede in via Monte Baldo. Fortunatamente, nonostante il grande spavento iniziale, le sue condizioni subito sono apparse molto meno gravi del previsto: è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Cantù.