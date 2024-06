Soccorsi contattati per un malore in auto, al loro arrivo non c'è nessuno

Soccorsi allertati per un malore in auto, al loro arrivo non c'è nessuno. E' successo oggi, mercoledì 26 giugno, poco dopo le 14, ad Albavilla.

La chiamata da via Prealpi

I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 14 in via Prealpi: secondo quanto ricostruito un giovane avrebbe contattato il 118 per chiedere un intervento per un malore. La chiamata è stata poi trasferita anche ai Vigili del fuoco, per coadiuvare l'intervento di soccorso, ma una volta giunti in loco, un'ambulanza e un mezzo dei Vigili del fuoco, non hanno trovato nessuno. E' stata infatti rinvenuta un'automobile, ma nessuno era al suo interno.

Non si conoscono le motivazioni della misteriosa chiamata: la speranza è che il giovane possa essersi ripreso e non necessitasse più dell'intervento dei soccorsi.