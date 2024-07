Soccorsi in piscina a Cermenate: grave un bambino

Una domenica tranquilla, improvvisamente piombata nell'angoscia. Intorno alle 13 di oggi, domenica 28 luglio 2024, sono scattati i soccorsi in piscina a Cermenate

Soccorsi in piscina a Cermenate

L'allarme nell'impianto che sorge via Europa Unita. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un bambino di 5 anni dopo aver accusato un malore è finito sott’acqua. I soccorsi sono scattati immediatamente. Per il piccolo, che sarebbe in gravi condizioni, oltre ad ambulanza e automedica, si è alzato in volo anche l'elisoccorso. Sul posto anche i Carabinieri. C'è grande apprensione per le condizioni del bimbo, che è stato trasportato con massima urgenza all’ospedale di Bergamo.

In Terapia intensiva

Aggiornamento ore 19.30 - Dopo la grande paura, il bambino è ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale di Bergamo.