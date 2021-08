Soccorso ad Albavilla: in ospedale una donna.

Attimi concitati nel primo pomeriggio di oggi ad Albavilla, presso la capanna Mara. Una donna di 59 anni è stata soccorsa in una zona impervia, dopo che l'allarme era scattato attorno alle 13.15.

L'intervento

Sul posto in codice giallo sono giunte una squadra del soccorso alpino e un'ambulanza. Poco dopo si è alzato in volo anche l'elisoccorso di Bergamo. La donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata con l'ambulanza sul luogo nel quale è atterrato l'elisoccorso. Dopodiché è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Erba per ulteriori accertamenti