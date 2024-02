Soccorso alpino al Bolettone per soccorrere una persona, ma non c'è nessuno

Ieri, mercoledì 14 febbraio 2024, intorno alle 17 il Soccorso alpino è stato chiamato a intervenire con la sua XIX Delegazione in seguito alla segnalazione, valutata e considerata attendibile, di rumori e voci che sembravano chiedere aiuto nella zona della cima del monte Bolettone, in direzione del versante comasco.

L'intervento senza esito

Sul posto l’elisoccorso di Areu, le squadre territoriali del Cnsas e i Vigili del fuoco. I soccorritori sono saliti e hanno percorso i sentieri della zona individuata come primaria, caratterizzata da bosco fitto, canali impervi e torrenti. Le ricerche sono proseguite per diverse ore ma senza esito; non ci sono state segnalazioni di mancato rientro e quindi le squadre, in accordo con la centrale e le forze dell'ordine, sono rientrate.