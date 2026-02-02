Soccorso Alpino, simulazione d’intervento sul monte San Primo

Simulazione d’intervento a Bellagio da parte dei tecnici della Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino. Ventidue soccorritori impegnati sul monte San Primo.

Simulazione d’intervento

Simulazione d’intervento con due differenti scenari quelli effettuati domenica 1 febbraio, sul versante nord del monte San Primo, dai tecnici della Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino. Ventidue soccorritori, di cui due infermiere, seguiti da quattro istruttori regionali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), hanno effettuato una esercitazione che prevedeva la movimentazione della barella su neve. La situazione riguardava una persona caduta con gli sci sul versante sud; i tecnici hanno portato in cresta con la tecnica del contrappeso il paziente posizionato nella barella Kong, a sua volta inserita nella barella sked. Una volta raggiunta la cresta è stato riconfigurato il trasporto in calata fino al Rifugio Martina, sul versante nord.

Gruppo diviso in due squadre

Il gruppo era suddiviso in due squadre, una con gli sci e una appiedata, per capire le differenze di approccio e di evacuazione della persona infortunata. Una giornata impegnativa, cominciata poco dopo l’alba e terminata nel pomeriggio, ma che è stata molto utile per mantenere un allenamento costante e verificare le manovre necessarie in un ambiente particolarmente complesso come quello della montagna in inverno.