Società di capitali, sequestro di beni per più di 600mila euro

E' stata riscontrata la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, relative agli anni d’imposta dal 2021 al 2023, per un importo complessivo pari a 1.500.000 di euro, da cui è scaturita un’indebita detrazione d’imposta per più di 600.000 euro. Con l'esecuzione del provvedimento cautelare, sono stati sottoposti a sequestro disponibilità liquide per più di 150.000 euro, quote societarie, diversi immobili nella provincia di Como dal valore di circa 400.000 euro e un’autovettura Tesla dal valore di 50.000 euro.

L’attività della Guardia di finanza a contrasto della criminalità economico-finanziaria prosegue mediante controlli serrati, allo scopo di assicurare una concorrenza leale e prevenire il fenomeno delle fatturazioni per operazioni inesistenti. Si rappresenta che la misura è stata eseguita nella fase dell’indagine preliminare e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte a indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.