Soda caustica in autostrada: intervengono i Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 ottobre, attorno alle 14.40, i Vigili del Fuoco hanno posto in essere un intervento di soccorso a Fino Mornasco, all'ingresso autostradale, per recuperare un contenitore da un metro cubo di soda caustica caduto da un mezzo in transito.

L'intervento

In attesa dell'arrivo in posto degli specialisti NBCR sono in corso le operazioni di controllo e stabilizzazione dello scenario incidentale. Le rampe autostradali A9 in direzione Milano sono chiuse.