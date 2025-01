Soft-combat senza autorizzazione: sei persone denunciate

Pubblicizzano online una «partita di soft-combat» nei boschi di Cermenate senza autorizzazione e con repliche di armi da guerra senza il tappo rosso: 6 denunciati dalla Polizia di Stato di Como.

I denunciati

Nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio 6 persone sorprese nei boschi di Cermenate e intente a iniziare una simulazione di guerra con armi ad aria compressa, sono state denunciate in stato di libertà. Il principale indagato è un 28enne di Rovellasca, ritenuto l’organizzatore dell’evento e indagato per non aver comunicato alla Autorità Pubblica Sicurezza quanto stava accadendo. E' stato denunciato inoltre per il possesso di uno strumento atto ad offendere privo del tappo rosso obbligatorio, una replica fedele di un AK-47. Assieme a lui, sono stati indagati per la medesima violazione della legge sulle armi, anche un 20enne di Saronno (Va), un 41enne di Milano, un 39enne di Bresso (Mi), un 47enne sassarese domiciliato a Milano ed un 17enne di Rovello Porro (Co). Tutti avevano al seguito un fucile d’assalto privo del tappo rosso regolamentare.

L'operazione della Polizia di Stato

Tutto ha avuto inizio dalla pubblicazione sui social dell’evento: gli esperti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza non trovando riscontro tra i dati riportati in locandina e le comunicazioni che regolarmente giungono in Questura, hanno deciso di fare una verifica.

Una volta raggiunto il bosco indicato in locandina, hanno sorpreso i sei uomini tutti travestiti da soldato, con elmetti e divise mimetiche e tutti armati con repliche di fucili d’assalto. Fermata la battaglia ancora prima che iniziasse, sono stati portati in Questura e denunciati. Il 17enne è stato riaffidato ad uno dei genitori e le repliche delle armi sono state sequestrate.