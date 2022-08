Solbiate con Cagno, al via i lavori per il nuovo impianto semaforico

Solbiate con Cagno, al via i lavori di installazione del nuovo impianto semaforico all'incrocio tra via Giotto e via Battisti.

Solbiate con Cagno, cambia la viabilità

Con ordinanza apposita è stata disposta una modifica alla viabilità per permettere i lavori di installazione del nuovo impianto semaforico. Pertanto, si rende necessario, per consentire la realizzazione dei lavori in questione, procedere alla chiusura al transito veicolare del tratto di strada di via Giotto, più precisamente dal civico 29 all'intersezione con la via Cesare Battisti. Detta realizzazione prevede l’ingombro da parte dei mezzi l’opera di tutta la carreggiata. Per motivi di sicurezza pubblica, dal giorno 29 agosto al giorno 9 settembre 2022 si rende necessaria la temporanea modifica della viabilità lungo la via Giotto, nel predetto tratto, tramite l’apposizione di idonea segnaletica da parte della ditta appaltatrice. Proprio per questo, l'Amministrazione comunale ha disposto dal 29 agosto al 9 settembre, dalle 8.30 alle 18, la chiusura completa della strada in questione. L'impresa esecutrice dei lavori, provvederà alla predisposizione e posizionamento di apposita segnaletica necessaria a segnalare agli utenti della strada la modifica della viabilità.