Solbiate con Cagno Covid free: il “grazie” del sindaco

Solbiate con Cagno è Covid free e il sindaco Federico Broggi ringrazia i suoi concittadini per il senso di responsabilità.

Solbiate con Cagno Covid free

“Carissimi concittadini, con immenso piacere vi comunico che da sabato 8 agosto, il nostro Comune è finalmente Covid free, non registrando nuovi casi da parecchi giorni e non avendo più nostri concittadini positivi – ha fatto sapere il primo cittadino – Sono stati mesi intensi, ricchi di preoccupazioni e pensieri, un’alternanza di sensazioni e sentimenti anche tra loro contrastanti. Ci siamo stretti attorno al messaggio di speranza “Andrà tutto bene”, ci siamo supportati l’un l’altro, abbiamo ascoltato miriadi di informazioni e letto decreti, e finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Desidero ringraziare tutti voi per il senso di responsabilità, la forza di volontà e la disponibilità a seguire le regole che ci sono state date. Abbiamo superato tutti insieme questa fase molto difficile, ma il virus non è ancora stato debellato e non possiamo ancora permetterci di abbassare la guardia. Voglio inoltre ringraziare gli uffici comunali per l’abnegazione con cui hanno affrontato questo periodo, le associazioni e i volontari tutti per l’infinita disponibilità dimostrata, i singoli cittadini spontaneamente impegnati nella realizzazione di mascherine. Per parte nostra abbiamo cercato di svolgere al meglio il compito che ci è stato affidato e vi ringraziamo per il supporto ricevuto. Ora, gradualmente, ci auguriamo di tornare alla normalità e alla vita regolare di tutti i giorni. Con gioia, vi mando un caloroso saluto”.