brutto episodio

Vandalismi nella notte contro una bacheca del Comune: le immagini postate dal sindaco Federico Broggi.

Un risveglio amaro in paese: nella notte sono stati presi di mira gli spazi comunali.

Solbiate con Cagno: i vandali si accaniscono contro una bacheca comunale

Una brutta scoperta, questa mattina, nel Comune di Solbiate con Cagno. La segnalazione è stata fatta sui social dal primo cittadino, Federico Broggi, che ha postato le immagini dei vandalismi fatti nella notte contro una bacheca comunale.

"Questa mattina abbiamo trovato una bacheca comunale vandalizzata - ha spiegato il sindaco - Che peccato assistere ancora a queste cose. A due metri c'è una telecamera, quindi il problema materiale non si pone. Il problema è solo civico; siamo stati tutti ragazzi e abbiamo fatto cazzate, più grandi o più piccole poco conta".

Un gesto che denota, ancora una volta, la maleducazione di alcuni cittadini e il mancato rispetto dei beni pubblici.

"Un invito: chi ha fatto questo gesto scriva in comune, mi scriva in privato, ma, per favore lo dica e si faccia avanti, dialoghiamo sul perché di questi gesti, senza puntare il dito - ha concluso Federico Broggi - Da un gesto sbagliato può comunque nascere qualcosa di buono".