Soldi e droga nell’auto, denunciato un 20enne per spaccio

Il fiuto di Aran e C4, cani delle Fiamme gialle, hanno permesso di individuare la sostanza.

Denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un tunisino, di 20 anni residente a Merone.

Droga e soldi in auto

La Polizia di Stato di Como, nella mattina di sabato 21 marzo, ha denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, un tunisino, di 20 anni residente a Merone, l’uomo a febbraio era già stato denunciato per lo stesso motivo, aveva inoltre con sé una bomboletta di spray urticante, il cui possesso, per quantità e composizione della miscela è vietato.

Una volante, in via Bellinzona a Como, ha proceduto al controllo di un’auto con a bordo il tunisino il quale, visibilmente preoccupato per il fermo, ha indotto i poliziotti ad effettuare un’ispezione più approfondita.

L’intuito degli agenti della volante ha infatti permesso loro di trovare, sotto il copri volante dell’auto, mezzo grammo di cocaina e due grammi di hashish, in tasca all’uomo invece, contanti pari a 280 euro, ritenuti il probabile provento di un’attività di spaccio.

Unità cinofile in aiuto: denunciato per spaccio

Portato in Questura e dovendo procedere ad una ispezione più complessa sull’auto è stato chiesto l’intervento delle unità cinofile.

Il fiuto di Aran e C4, un maschio e una femmina dell’unità antidroga delle fiamme gialle, ha permesso di individuare in uno dei fari anteriori, altri 7 grammi di hashish, poi recuperati dalla fine mano di una poliziotta.

Il 20enne, oltre per il possesso dello spray urticante vietato è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di droga e la sua posizione posta al vaglio dell’ufficio immigrazione per gli idonei provvedimenti amministrativi.