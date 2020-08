Solidarietà alimentare: nuovo piano d’azione del Comune

Solidarietà alimentare: l’Amministrazione comunale apre un nuovo bando per andare incontro alle famiglie in difficoltà.

Solidarietà alimentare: ecco come accedere

In relazione alla situazione determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19, il Comune ha approvato il nuovo avviso pubblico per l’erogazione del Fondo di solidarietà alimentare. L’ammontare del buono è così suddiviso: 250 euro per un componente famigliare, 330 euro per due componenti, 410 per te, 490 per quattro, 570 euro per cinque o sei e 650 per per famiglie composte da più persone le informazioni dettagliate sul sito www.comune.luratecaccivio.co.it.