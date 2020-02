Solidarietà per i malati all’ospedale: arrivano le letterine dei bambini

Un bel progetto di solidarietà per i malati dell’ospedale: dalle letterine dei bambini di Castelmarte arrivano ai pazienti gli auguri di guarigione.

Questa è la bella iniziativa nata dall’idea di una mamma, rappresentante della classe prima! L’iniziativa è nata perché la mamma rappresentante di classe prima, Sara Aiani, mi ha proposto di partecipare – spiega Sonja Tamagna, docente e referente di plesso – Con l’insegnante di sostegno Maria Saraceno, ho subito colto al volo la bella opportunità e approfittando dell’argomento della lettera come tipologia testuale facente parte del programma di Italiano mi sono collegata al progetto “Vorrei essere una lettera in un mondo di mail”: agli alunni non è parso vero di scrivere questi bigliettini, che hanno realizzato loro interamente, arricchendoli con disegni personali e decorazioni, indirizzati a ipotetici amici, purtroppo meno fortunati di loro. Si trattava dei pazienti di lunga degenza degli ospedali di Milano, a cui abbiamo indirizzato come scuola primaria di Castelmarte numerose letterine corredate di disegni, brillantini, decorazioni – prosegue – “Le lettere del sorriso” sono state consegnate dai magnifici postini del sorriso dal naso rosso dell’Avs, Associazione Veronica Sacchi”.

