Sormano, finisce con la moto nella scarpata: grave un 18enne

Grave incidente questo pomeriggio, sabato 25 marzo 2023, per un ragazzo appena 18enne. Da quanto è stato possibile apprendere finora, intorno alle 16.30 il giovane si trovava a cavallo della sua motocicletta percorrendo la Provinciale 44, il cosiddetto Muro di Sormano, quando per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, è finito nella scarpata.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, inizialmente in codice giallo. Presenti Vigili del Fuoco di Canzo, un'ambulanza della Cri di Asso e un'auto medica. La situazione però è apparsa più grave del previsto ai soccorritori, tanto che il giovane, residente a Carugo, è stato trasportato in ospedale a Varese in codice rosso (massima gravità) con l'elisoccorso per diversi traumi.