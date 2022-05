incidente

Scontro auto-moto al Pian del Tivano: soccorso un 25enne. E' successo poco prima delle 16 a Sormano.

Sormano, scontro auto-moto al Pian del Tivano: soccorso un 25enne

La dinamica del sinistro è tuttora in fase di ricostruzione, ma secondo quanto è stato possibile apprendere, un'auto e una moto si sarebbero scontrate nella zona del Pian del Tivano. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi della Sos di Canzo, allertati in codice rosso, oltre ai Vigili del fuoco di Canzo a coadiuvare le operazioni di soccorso.

Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso da Milano. La situazione sarebbe fortunatamente meno grave di quanto previsto e il paziente, un giovane di 25 anni, è stato successivamente segnalato in codice giallo: non sarebbe dunque in pericolo di vita. Il 25enne è stato trasportato all'ospedale di Gravedona in codice giallo.

Sono tuttora in corso le operazioni di messa in sicurezza della strada e la ricostruzione della dinamica dell'accaduto.