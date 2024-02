Sorpresa mentre tentava di rubare in azienda: arrestata una dipendente di 54 anni

Sorpresa mentre tentava di rubare in azienda: patteggia la condanna a sei mesi. E' successo nella notte tra sabato e domenica alla Vicla srl, azienda con sede in via Parravicini ad Albavilla. La 54enne Nadia Brazzo, residente a Vergiate (Varese), è stata arrestata e ha patteggiato sei mesi di condanna con sospensione condizionale e una multa di 300 euro.

Si era introdotta in azienda con una chiave in suo possesso

La donna, impiegata come responsabile amministrativo della Vicla, era stata recentemente sospesa per alcune vicende da chiarire. Si è introdotta in azienda senza compiere effrazioni: era infatti in possesso di una chiave che non aveva mai restituito. E' stata sorpresa dai Carabinieri, intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione da parte della vigilanza: stava cercando di uscire dopo avere sottratto un computer, una chiavetta usb, buoni carburante per 450 euro, una tessera bancaria prepagata e alcuni documenti con le credenziali per accedere a conti correnti dell'azienda.

Fermata dai Carabinieri di Erba all'esterno dell'azienda, ha opposto resistenza rivolgendo minacce a uno dei militari e schiaffeggiando la mano di un altro. E' stata arrestata e processata nella mattinata di lunedì con rito direttissimo: ha patteggiato sei mesi con la sospensione condizionale e una multa di 300 euro.