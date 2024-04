Sorpresa: nel lago di Montorfano spunta... un’isola. Ma è con tutta probabilità una parte di canneto, distaccatasi dalla terraferma a causa del forte vento dei giorni scorsi.

Fenomeno dovuto al meteo

L’«isola» è comparsa recentemente nel lago, trascinata dal fortissimo vento che di recente ha colpito il territorio comasco. Un fenomeno notato da molti residenti del paese, che ha generato forte curiosità nei giorni scorsi.

Anche il gruppo ambientalista montorfanese «L’Ontano», da anni impegnato in attività per la tutela del territorio, si è immediatamente interessato al fenomeno. Cristian Civati, membro dell’associazione l’Ontano, si è espresso in merito al fenomeno:

«Non è un caso raro, ogni tanto accade quando ci sono temporali e venti forti. L’ultima volta è successo verso il 15 aprile dello scorso anno - afferma - È la parte più esterna del canneto e staccandosi va alla deriva portata dalle correnti, perciò questa trasformazione non è dovuta all’uomo» e, per di più, c’è da specificare che «il livello dell’acqua era alto, ora sta ritornando alla normalità».

Questo fenomeno potrebbe essere identificato come «un’isola che non c’è» perché poi sparirà, andando a fondo o riattaccandosi alla riva. Ma il sindaco Giuliano Capuano ha voluto esprimere il suo pensiero soprannominandola però «isola che c’è»: