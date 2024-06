Sorpresi dai condomini a fuggire con la refurtiva, due denunciati

Denunciati per tentata rapina in concorso, dopo essere stati sorpresi intenti a fuggire.

Due under 30 i responsabili denunciati

I militari del NOR - Aliquota Radiomobile, a conclusione degli accertamenti consistiti nella visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ed alla raccolta delle testimonianze, hanno denunciato in stato di libertà per tentata rapina in concorso, un pregiudicato 28enne ed un 17enne incensurato, entrambi di origini straniere. I due, nel primo pomeriggio di domenica venivano sorpresi dai condomini di uno stabile di Cantù intenti a fuggire con della refurtiva sottratta dall’interno di un box.

Identificato anche il 17enne

In seguito alla scoperta, ne seguiva una breve colluttazione coi residenti, nel corso della quale il 28enne perdeva la giacca ed i documenti, venendo bloccato poco dopo dai militari una volta tornato nei pressi del box per recuperare i propri effetti personali. Dalla successiva visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza condominiale, i militari risalivano all’identificare del 17enne, rintracciato dai militari presso la comunità dove è attualmente ospitato. Al termine delle operazioni di rito la refurtiva veniva recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Nel corso dei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti con la medesima intensità, con personale in divisa ed in borghese.