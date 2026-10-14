Sorpreso a vendere droga, arrestato dai Carabinieri

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Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del territorio da parte dei Carabinieri.

L’intervento

Nella mattinata del 13 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne di origine marocchina, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante un mirato servizio di osservazione e controllo predisposto nei pressi di un’area boschiva del Comune di Fino Mornasco, interessata dal fenomeno dello spaccio. Nel corso dell’attività, i militari hanno notato il giovane uscire dalla vegetazione per cedere una dose di stupefacente a un acquirente, prima di dileguarsi nuovamente tra gli alberi. Fermato poco distante, il compratore è stato trovato in possesso di 1,3 grammi di eroina, immediatamente sequestrati. I Carabinieri hanno quindi proseguito l’osservazione fino a quando il 27enne è ricomparso ai margini della boscaglia, apparentemente pronto a effettuare un’altra cessione. A quel punto, i militari si sono avvicinati e il giovane, scambiandoli per potenziali acquirenti, è uscito dalla vegetazione, venendo prontamente bloccato.

La perquisizione

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare 1,3 grammi di cocaina, 160 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e due telefoni cellulari con schede SIM intestate a prestanome. Il 27enne è stato quindi trattenuto in una camera di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che i Carabinieri proseguono con particolare attenzione alle aree boschive del territorio.