Sospensione dell’acqua per lavori agli impianti: ecco dove e quando

Sospensione dell’acqua a causa di alcuni lavori da parte di Como Acqua nel territorio di Alzate Brianza. A comunicare la sospensione/riduzione urgente del servizio idrico è la stessa ComoAcqua.

Sospensione dell’acqua ad alzate, ecco quando

Como Acqua comunica che per consentire un intervento di manutenzione sulla rete idrica nel Comune di Alzate Brianza, l’erogazione dell’acqua potrà subire cali di pressione/sarà sospesa: martedì 12 maggio , dalle 8 alle 13, o comunque fino alla fine dell’intervento. L’intervento coinvolgerà la Strada Provinciale SP38 e zone limitrofe (l’intervento sarà definito internamente alla proprietà fronte SP38 al civico n°252). Como Acqua si scusa per il disservizio e per maggiori chiarimenti è possibile chiamare n° verde 800 11 31 71.