Sospensione dell’erogazione dell’acqua, gli orari e le vie

Sospensione dell’erogazione dell’acqua

Il Comune informa in merito alla possibilità di disagi nel servizio di erogazione dell’acqua. La società Como Acqua, infatti, ha comunicato la necessità di intervenire nella giornata di oggi per un’urgente riparazione sulla rete idrica. Segnalata, infatti, una perdita d’acqua.

Le vie interessate

Quindi, dalle 8.30 alle 18, e comunque sino alla conclusione dell’intervento di riparazione, l’erogazione potrebbe essere sospesa. Ecco le vie interessate dai lavori e dai possibili conseguenti disagi: via Grandi, via Fermi, via Marconi, via Momo e via Casletto.