Sospensione dell'erogazione dell'acqua a Olgiate Comasco nella giornata di giovedì 12 gennaio.

Sospensione del servizio idrico

Como Acqua Srl ha comunicato la sospensione/riduzione del servizio idrico a causa di un intervento sulla rete idrica programmato per la giornata di giovedì 12 gennaio in alcune vie cittadine. Disagi previsti dalle 8.30 alle 17 o comunque fino alla fine dei lavori. Ecco l'elenco delle vie interessate: via Rongio, via Milano, via Torino, via Roggia Antiga, via Cattaneo, via Verga, via Borromini, via Sant'Abbondio, via Abbondanza, via Terragni, via Maestri Comacini, via delle Vecchie Scuderie, piazzale Mercato.

Intervento di manutenzione

I lavori annunciati riguardano opere di manutenzione. Nell'avvisare la popolazione, Como Acqua si scusa per il disservizio. E per eventuali informazioni rimanda, oltre ai volantini diffusi sul territorio comunale e all'avviso veicolato tramite il sito web aziendale, al numero verde telefonico 800995103. Anche il Comune di Olgiate Comasco ha dato evidenza all'avviso di sospensione/riduzione dell'acqua.