Nel pomeriggio di ieri, 9 luglio 2020, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha notificato il Decreto con cui il Questore della Provincia di Como ha disposto la sospensione della licenza di esercizio di una sala VLT di Vertemate con Minoprio.

Sospesa la licenza per una sala slot a Vertemate

L’esercizio è stato chiuso per via di reiterate violazioni alle vigenti normative. Dopo una serie di controlli non è mai stata rilevata la presenza del titolare e la sala giochi era condotta da persone non autorizzate. Per la tutela dei giocatori le persone che gestiscono queste attività devono essere quelle individuate nella stessa licenza e devono essere muniti dei requisiti previsti dalla legge.