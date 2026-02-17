Sospetta fuga di gas, evacuate le scuole a Lurate Caccivio

Sospetta fuga di gas a Lurate Caccivio: evacuate le scuole in via precauzionale e due centri per ragazzi e ragazze con disabilità.

E’ scattato un allarme generalizzato per il forte odore di gas percepito in tutto il paese. Alle 9.30, due mezzi dei Vigili del Fuoco del Comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile sono sopraggiunti alla scuola dell’infanzia di Caccivio e hanno fatto evacuare 120 bimbi per una sospetta fuga di gas. Sul posto anche un’ambulanza e la Protezione civile Ana. Non ci sono rischi: mobilitazione in via precauzionale.

Evacuati anche 15 ragazzi con disabilità dalla cooperativa di via Monterotondo, “L’Ancora”, e una 60ina al Cse. Anche alla scuola superiore Enfapi di Largo Caduti per la Pace un centinaio i ragazzi evacuati e circa 300 studenti della vicina scuola secondaria di primo grado “Vittorio Alfieri”. Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i tecnici di Italgas per i controlli. Sulla rete ne sono già stati effettuati e non risultano anomalie.

Controlli effettuati e negativi

Intorno alle 11.15 evacuati, sempre in via precauzionale, i circa 150 piccoli alunni della scuola dell’infanzia Catelli di via Umberto I e la primaria di via Regina Margherita (138 bambini) a Lurate.

Intorno alle 11.40, le scuole medie e l’istituto Enfapi sono rientrati. Alunni tornati in classe anche a Caccivio. La situazione si sta normalizzando.

Intorno alle 12 controlli risultati negativi alla primaria e alla scuola dell’infanzia di Lurate: bambini rientrati negli edifici.

Alle 12.30 evacuata la scuola elementare di via Bulgaro, a Caccivio per effettuare verifiche in via precauzionale.