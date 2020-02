Sosta in centro ad Appiano: le tariffe potrebbero cambiare

Ipotesi rimodulazione tariffe per la sosta a pagamento in centro ad Appiano Gentile.

Sosta ad Appiano in centro

Mettere ordine in piazza ad Appiano: questo l’obiettivo della riforma della sosta voluta dal sindaco Giovanni Pagani che ha portato le strisce blu in città. “Ora trovare parcheggio in piazza – esordisce il primo cittadino – è molto più semplice. C’è una maggiore turnazione a vantaggio dei fruitori del centro”.

E aggiunge: “Ci tengo a sottolineare che la sosta a pagamento non è stata pensata per fare cassa. Controlleremo i dati e, qualora gli introiti saranno alti, nulla vieta di andare a ritoccare al ribasso le tariffe”. Ad ogni modo, aveva già precisato Pagani, ogni euro in più rispetto ai costi verrà reinvestito per la città.

