Era stato appena dimesso dal pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove era arrivato in stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti, quando ha deciso di rientrare all’interno del nosocomio e danneggiare i locali.

Sotto l’effetto di droghe, danneggia il PS del Sant’Anna: denunciato

É stato fermato e successivamente denunciato dalla Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di ieri un 49enne comasco, residente ad Erba, ma di fatto senza fissa dimora.

L’allarme è scattato attorno alle 16, quando un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Como è intervenuto all’ospedale Sant’Anna, dove era stato segnalato di un uomo che stava dando in escandescenza e che aveva danneggiato i locali del nosocomio.

La dinamica dei fatti

All’arrivo della Volante, il personale sanitario ha spiegato agli agenti che l’uomo si era recato al pronto soccorso in evidente stato di agitazione, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, e che, dopo aver ricevuto le cure del caso, era stato dimesso. Tuttavia, poco più tardi, era ritornato, inveendo contro i sanitari ed adirandosi sino al punto di colpire violentemente alcuni arredi dell’ospedale.

Gli agenti hanno quindi bloccato il 49enne e lo hanno portato in Questura, dove sono emersi sul suo conto precedenti penali e di polizia per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale nonché per minacce, lesioni, porto abusivo d’armi ed ubriachezza.

L’uomo è stato quindi denunciato per danneggiamento e sono inoltre al vaglio della Divisione Anticrimine idonei provvedimenti a suo carico.