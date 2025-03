Sottoposto a perquisizione, cerca di sottrarre le prove: denunciato un insegnante

Sottoposto a perquisizione domiciliare a seguito di una denuncia, ha cercato di sottrarre le prove legate alla circonvenzione di incapace: denunciato un insegnante di 60 anni residente ad Asso.

L'intervento dei Carabinieri di Lurago d'Erba

L’intervento risale al pomeriggio di mercoledì 19 marzo, ed è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di Lurago d'Erba. L’uomo lavora come docente, non di ruolo, e con lui è risultato indagato anche un collega di 42 anni. Nei loro confronti era stato emesso dalla Procura di Como un decreto di perquisizione domiciliare. Un provvedimento eseguito dai Carabinieri di Lurago d’Erba. Alla vista dei militari, però, l’insegnante ha opposto resistenza e ha inoltre tentato di sottrarre fonti di prova connesse al reato di circonvenzione di incapace. Fonti che comunque i Carabinieri sono riusciti a sequestrare, per provvedere successivamente alla denuncia del docente 60enne.