Sottoscritti 21 Patti per la sicurezza urbana: più videosorveglianza nei Comuni

Nel corso della mattinata di ieri, giovedì 24 settembre, il Prefetto Corrado Conforto Galli ha presieduto una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso della quale, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, ha proceduto alla sottoscrizione dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” – regolamentati dall’art. 5 del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48 – con i Sindaci dei Comuni di Arosio, Barni, Brenna, Brunate, Bulgarograsso, Carugo, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Guanzate, Lasnigo, Limido Comasco, Luisago, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Merone, Mozzate, Olgiate Comasco, San Fermo della Battaglia, Valmorea, Veniano e Villa Guardia.

La riunione e i patti per la sicurezza

I cennati accordi, approvati preventivamente in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirano a realizzare strategie congiunte volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare le diverse forme di illegalità attraverso la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria e la promozione del rispetto del decoro urbano. Costituiscono inoltre il presupposto fondamentale per consentire agli Enti locali di accedere ai finanziamenti statali messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per la realizzazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza sul territorio.

Videosorveglianza e controllo del territorio

L’implementazione dei sistemi cittadini di videosorveglianza si colloca all’interno delle iniziative funzionali a potenziare il controllo del territorio e le attività di prevenzione, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie elettroniche che rappresentano uno strumento prezioso nell’assicurare il presidio delle zone maggiormente sensibili, attraverso una più stretta collaborazione tra le Forze di Polizia e la Polizia locale.

La dichiarazione del Prefetto