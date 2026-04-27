Al 52enne, incensurato, sono state trovate garze nello zaino e i medicinali mancanti dal nosocomio nella sua abitazione

Aveva sottratto farmaci e dispositivi medici dall’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, per lui è scattata dunque una denuncia per peculato e ricettazione. Si tratta di un 52enne italiano incensurato, operatore sociosanitario della Asst Lariana domiciliato a Cantù.

Sottrae farmaci dall’ospedale, operatore sociosanitario denunciato

La vicenda ha avuto inizio con la segnalazione, presentata al Posto di Polizia interno all’ospedale, di una serie di mancanze di farmaci e presidi sanitari. Dopo una serie di verifiche e accertamenti, il personale sanitario è riuscito a individuare un possibile responsabile, così gli agenti dell’U.P.G.S.P. hanno fermato l’uomo al termine del suo turno serale, mentre si apprestava a lasciare il nosocomio.

La scoperta delle garze dentro allo zaino e la successiva perquisizione

Alla richiesta degli agenti di aprire lo zaino, il 52enne ha subito ammesso di aver sottratto alcune garze, che sono state infatti rinvenute tra gli effetti personali. A seguito di ciò è stata disposta anche una perquisizione presso la sua abitazione canturina, dove sono state trovate ulteriori scatole di medicinali e dispositivi medico‑sanitari, ancora integri e mai utilizzati, restituiti successivamente all’ospedale.

L’uomo è stato portato in Questura, dove è risultato incensurato, e denunciato all’Autorità Giudiziaria competente in stato di libertà per peculato e ricettazione.