Sp 41, al via la posa di oltre 500 metri di nuove barriere di sicurezza

Sp 41 “Valassina Superiore”, a Barni al via la posa di oltre 500 metri di nuove barriere di sicurezza. Prosegue il programma di interventi della Provincia di Como lungo la strada.

Due settimane di lavori

Prosegue il programma di interventi della Provincia di Como lungo la Strada Provinciale 41 “Valassina Superiore”, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e adeguare le infrastrutture viarie alle esigenze del territorio. Dopo il completamento della nuova barriera di sicurezza nel tratto compreso tra Erba e Longone al Segrino, hanno preso il via nuovi lavori nel territorio di Barni. L’intervento prevede la posa di circa 544 metri di nuove barriere di sicurezza (guard rail) lungo la Sp 41, con attività che avranno una durata stimata di circa due settimane.

Riqualificazione della rete provinciale

Anche in questo caso l’intervento rientra nel piano di manutenzione e riqualificazione della rete stradale provinciale, con particolare attenzione alla sicurezza degli utenti della strada e alla protezione dei tratti maggiormente esposti. Nei giorni scorsi, sempre lungo la SP 41, era stato completato un importante intervento tra Erba e Longone al Segrino, con l’installazione di una barriera su un nuovo banchettone in calcestruzzo armato. Nelle tratte esterne alle curve la protezione è stata integrata con uno specifico dispositivo di sicurezza per motociclisti, pensato per ridurre le conseguenze di eventuali impatti. Parallelamente proseguono anche gli interventi di manutenzione ordinaria della strada: nei prossimi giorni è previsto il taglio del verde nel tratto della SP 41 in direzione Bellagio, per migliorare la visibilità e garantire condizioni di maggiore sicurezza per chi percorre l’arteria.