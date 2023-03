Ieri pomeriggio, martedì 21 marzo 2023, una donna di 53 anni è stata denunciata dai Carabinieri di Lurago d'Erba per aver essersi resa protagonista di una serie di atti vandalici.

Spacca i lampioni del residence, tenta di entrare in casa del vicino e aggredisce gli agenti: denunciata donna di 53 anni

I militari della stazione dei Carabinieri di Lurago d'Erba intervenivano ieri pomeriggio all'interno di un residence a causa di una segnalazione pervenuta da parte di un residente. Arrivati sul posto i militari si sono trovati di fronte a una donna di 53 anni, residente anche lei nella struttura, in evidente stato di agitazione che stava danneggiando dei lampioni nel residence dove vive e tentava di entrare nell’abitazione del suo vicino.

Nel cercare di calmare la donna gli agenti sono stati aggredititi dalla stessa e uno di loro ne è uscito con una ferita all'occhio. La donna è stata portata, forzatamente, in ospedale. La donna è stata denunciata per per violenza, resistenza, oltraggio ad un pubblico ufficiale e lesioni personali.