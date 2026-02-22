Spaccano automobili e un bar: arrestati

Pomeriggio di caos e violenza ieri, sabato 21 febbraio, a Luisago e a Fino Mornasco. In manette sono finiti due ragazzi, il primo classe 1997, di Porlezza, e il secondo di origini della Thailandia ma naturalizzato svizzero.

I fatti

A bordo di un treno sulla linea Milano Como, attorno alle 13.30, i due giovani, entrambi con precedenti penali, sono dapprima scesi a Luisago. Qui, utilizzando un martelletto, hanno iniziato a spaccare i vetri delle automobili parcheggiate attorno alla stazione, rubando quanto riuscivano a trovare. E’ così scattato l’allarme e sul posto sono arrivate le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Cantù. Ma i due soggetti sono riusciti a scappare risalendo su un altro treno diretto verso Milano.

L’arresto

Sono quindi nuovamente scesi alla stazione di Fino Mornasco. Anche qui hanno iniziato a depredare le automobili parcheggiate nei dintorni. Nel momento in cui sono arrivate le pattuglie dei Carabinieri, chiamate dai cittadini, si sono rifugiati nel bar, che si trova accanto ai binari ferroviaria, iniziando, anche in questo caso, a spaccare quanto trovavano e a depredare il locale. I militari sono riusciti alla fine ad arrestarli e a portarli in caserma. Il bilancio, fino a questo momento, è di 10 automobili danneggiate oltre al bar.