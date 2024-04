Spaccano e devastano l'oasi nel bosco a Baragiola

Prima la sgradita sorpresa degli spacciatori, adesso i vandali: non c’è pace a Baragiola, frazione di Olgiate Comasco. Incursione denunciata dai proprietari dell’area ai Carabinieri, informato il sindaco Simone Moretti per tenere alta l’attenzione.

Devastano l'oasi nel bosco, il racconto: "Sono amareggiata"

Incursioni nel bosco, nei pressi del ponte, a lato di via Carducci. Scendendo in direzione delle case della frazione, sulla sinistra, una rientranza conduce a una collinetta: un luogo di proprietà privata, attrezzato con tavolo, panche e griglia per ritrovi conviviali tra familiari e amici. Peccato che, nei giorni scorsi, ignoti abbiamo "preso possesso" dell’area, devastandola completamente.

"Oggi sono proprio amareggiata - fa sapere Manuela Ghinato, 49 anni, figlia dei proprietari dell’area boschiva - Vorrei esporre cosa è successo: fino a Pasqua era tutto perfettamente in ordine. Mercoledì pomeriggio 10 aprile mio papà e il suo amico co-proprietario hanno trovato il loro bosco, sempre accudito e controllato, per l’ennesima volta allo sfacelo".

