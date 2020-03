Spaccano il finestrino per rubare il seggiolino: è successo ad Asnago

Spaccano il finestrino per rubare il seggiolino: è successo la scorsa notte ad Asnago.

Spaccano il finestrino per rubare il seggiolino

Un episodio che ha dell’incredibile quello accaduto a una famiglia di Cermenate.

“Avevamo posteggiato la nostra auto nel parcheggio pubblico vicino al parchetto di via Repubblica ad Asnago nel tardo pomeriggio. Nessuno l’ha più toccata fino a stamattina (sabato 7 marzo 2020, Ndr) quando mi sono accorto che c’era uno dei finestrini posteriori rotto e uno dei due seggiolini per i nostri figli sparito” ha spiegato Marwil Weekhout, papà di origini olandesi che vive in Italia con la famiglia.

Un danno economico importante: finestrino rotto, seggiolino rubato e parte della copertura del baule alla quale era legato il seggiolino, distrutto. Assurdo che si arrivi a rubare una seduta di sicurezza per bambini. “Hanno tentato di prendere anche l’altro ma forse disturbati da qualcuno e per paura di essere scoperti devono essersi accontentati di uno solo – aggiunge il papà – Non hanno portato via nient’altro”.

Un episodio che speriamo non si ripeta. “Abbiamo fatto regolare denuncia ai Carabinieri, vogliamo che alle altre persone che abitano qui non capiti la stessa cosa” ha concluso Weekhout.