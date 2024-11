Spaccata a Cantù: bottino da 500 euro

Hanno utilizzato un'automobile per sfondare la vetrine dell'attività e rubare il denaro custodito all'interno del registratore di cassa.

La spaccata

I malviventi sono entrati in azione nella serata di domenica all'attività Foodjoy, il laboratorio di pasticceria che si trova in via Como a Cantù.

Attorno alle 23, a bordo di un'automobile hanno sfondato con il paraurti la vetrina. Dopodiché hanno raggiunto il registratore di cassa, se ne sono impossessati e si sono dati alla fuga. Il bottino ammonta a circa 500 euro. Sul posto sono arrivati rapidamente i Carabinieri della Compagnia di Cantù, che indagano sull'accaduto.